Santo Antônio do Tauá ganha sua primeira colônia de férias educacional

O município de Santo Antônio do Tauá, a 64 quilômetros da capital, no nordeste do Estado, região metropolitana de Belém, realiza a primeira colônia de férias envolvendo alunos, professores e demais funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Por meio dessa iniciativa, jovens e crianças têm, agora, a oportunidade de melhor conhecer o lugar onde vivem, onde nasceram, onde estão crescendo e se educando para serem o futuro não apenas do município, mas, quiçá, do Estado e do Brasil dentro de suas escolas.

O prefeito Rodrigo Amorim declarou que “esta primeira colônia de férias está sendo possível, porque equilibramos as contas e nosso município foi um dos poucos, do nordeste do Estado, que não desligou funcionários da educação neste período de férias”.

Entende o gestor tauaense que a administração pública deu um salto em prol da população. “Só para vocês terem uma ideia, já pagamos os salários de julho de boa parte dos funcionários públicos inativos e, nessa sexta-feira, todos os demais já devem receber para poderem passar o último final de semana das férias de bem com a vida, com suas contas”.

A colônia de férias se desenvolveu em todas as escolas do município. “A gente aproveitou para nos divertir um pouquinho, para conversar com a estudantada e, ao mesmo tempo, ver como funcionou esta primeira experiência”, disse o prefeito de Santo Antônio do Tauá.

PROGRAMAÇÃO

De 21 a 24 de julho, alunos de toda a rede municipal, da creche ao ensino fundamental, puderam participar de uma programação cheia de alegria, com brincadeiras, oficinas criativas, reforço escolar, merenda e muito mais.

“Tudo isso foi pensado com carinho para tornar o recesso um momento leve, divertido e de muito aprendizado”, disse Rodrigo Amorim.

O interessante é que todas essas ações são mostradas em tempo real pelo Instagram da Prefeitura de Santo Antônio do Tauá. “Encerramos com gratidão e muitos sorrisos a 1ª Colônia de Férias da rede pública municipal. Foram dias de aprendizado, brincadeiras, oficinas criativas e muito acolhimento para nossas crianças e adolescentes. Agradecemos a todos os profissionais da educação, famílias e alunos que fizeram parte dessa jornada tão especial. Que venha a próxima!”, diz uma das postagens.

De acordo com informações de Rodrigo Amorim, o objetivo é fazer com que as crianças aprendam mais, só que, de uma forma divertida, lúdica, com muitas brincadeiras, narrativas de histórias do folclore regional, enfim, uma gama de atividades que se desenvolveu ao longo de todos esses dias.

Veja o vídeo do Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DMQTZocx52T/?igsh=enl4aHU0MzhxMXVl

Imagens: Divulgação