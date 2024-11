Com apoio do Governo do Estado, paraense conquista Mundial de Karatê Shotokan, no Japão

Uma conquista para ficar na história e na memória do jovem atleta paraense de karatê, faixa preta Arthur Nogueira Castilho, de 16 anos, que entre os dias 25 a 27 de outubro conquistou o Campeonato Mundial da Japan Karate Association (JKA), tornando-se o primeiro brasileiro a vencer o Mundial. O campeão disputou na categoria Kumite de 16 a 18 anos, vencendo sete lutas, e na final desbancou o atleta japonês.

Além de Arthur Castilho, o Pará subiu no pódio de vice-campeão, na categoria 14 anos, faixa preta Leonardo Nogueira, e com a medalha de bronze com Victor Braga Marinho da Rocha, categoria Adulto 22 a 50 anos, que também contaram com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O secretário titular da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a importante conquista para o Pará e para o Brasil. “Uma conquista que nos enche de orgulho, não só a gente do Governo do Pará, por meio da Seel, mas o Brasil, que pela primeira vez alcança um feito histórico numa competição de nível bastante elevado. Quero parabenizar o Arthur Castilho, o Leonardo Nogueira, os familiares e a todos que nos representaram muito bem neste Mundial”, disse o secretário Cássio Andrade.

O campeão mundial e o vice-campeão Leonardo de Brito Nogueira, com outros atletas foram apoiados pela Seel, desembarcaram na capital paraense no último sábado (02), recebido no Aeroporto de Belém, com uma grande festa, que seguiu com um cortejo no carro de bombeiro de forma emocionante percorrendo o trajeto do aeroporto até a Academia Machida, no bairro de Nazaré, aonde ocorreu à homenagem realizada por famílias e amigos.

O jovem ressaltou a importante conquista e o apoio do Governo do Pará, por meio da Seel. “Essa medalha é realização de toda a minha vida, como karateca, sempre quando a pessoa entra no esporte e para ser melhor do mundo. Fui para fazer história, desde a minha já fui com o pensamento de ganhar. O apoio do Governo foi fundamental para a realização deste sonho”, disse o campeão mundial.

APOIO DO GOVERNO DO PARÁ

O Governo do Pará, por meio da Secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel), apoiou nove atletas para embarcarem para a competição internacional, contribuição que viabilizou a histórica conquista para o Pará e para o Brasil. O incentivo da Seel para os atletas foi nos custeios das passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

Para o proprietário da Machida, o Takê Machida, o apoio do Governo foi fundamental para a ida da delegação paraense para o Mundial no Japão. “Se não fosse o apoio do Governo, eles não teriam chances de ir, talvez fosse um terço dos atletas. Então, assim, a Seel foi fundamental neste processo e nesta conquista inédita para o Estado e para o país”, disse Takê.

PÓDIO DO MUNDIAL

1 – Lugar – Arthur Castilho

2 – Lugar – Leonardo Nogueira

3 – Lugar – Victor da Rocha (por equipe)

Imagens: Jessé Lima/Ascom Seel