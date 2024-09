Crianças e adolescentes portadores de deficiências serão atendidos pela Diretoria do Círio, neste sábado

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) promove amanhã, sábado, 21, mais uma edição da Manhã dos Eleitos, na Casa de Plácido, a partir das 8h. Todos os anos, a Diretoria da Festa escolhe um segmento da sociedade para homenagear e ajudar. Para este ano, os beneficiários serão crianças e adolescentes portadores de algum tipo de deficiência física e/ou intelectual de duas instituições: Abrigo Especial Calabriano (URE-REI) e Associação de Pais Amigos dos Excepcionais (APAE). A proposta é receber 60 crianças e jovens.

A programação inicia às 8h com a acolhida das crianças e jovens, acompanhados de um adulto, cada. “Todos serão identificados e receberão a camisa do evento, um kit lanche e um brinde, além de terem uma manhã divertida que contará com uma programação lúdica, diversificada e produtiva”, conta Karen Loureiro, responsável pela organização.

O evento contará com diversas atividades para as crianças e jovens, que serão divididas em estações para melhor organização da dinâmica. Em cada estação haverá monitores voluntários para acompanhar e instruir as crianças e jovens, incluindo os integrantes da DFN. Para além do estímulo sensorial, motor e cognitivo, as atividades envolverão temáticas alusivas ao Círio, proporcionando aos presentes uma experiência cultural com o Círio de Nazaré. A previsão de término é às 12h.

Entre essas atividades estão arremesso de latas; pinturas faciais; decoração dos cartazes do Círio; excursão ao museu Memória de Nazaré, para vivenciar experiências sensoriais que estimulam os sentidos visuais, táteis e auditivos. Também terá, por mais um ano, a parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) na oficina de brinquedos de miriti, em que as crianças terão a oportunidade de pintar barcos de miriti, que serão expostos, posteriormente, no TCE.

“Teremos também um recreador infantil, com muitas brincadeiras, aulão de fitdance com o professor Jonathan Feio, e circuito psicomotor, com vários obstáculos para estimular os jovens a superar desafios”, conta Karen. A programação encerra com uma bênção da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. “Os responsáveis também terão atividades, como maquiagem, massagem nos pés e corte de cabelo”.

São parceiros da DFN neste projeto a CasaRoca, Cecília Meireles, Clube da Animação, Grupo Mundo Azul, Ice Bode, Iclick Cabine, Jonathan Feio, Joyce Festejando Belém, Link Soluções Comportamentais, LP Educação Física Especializada, Márcia Galvão, Mary Kay, Mendes Advocacia e Consultoria, Mídia+, Popcorn, TaT Com Arte e TCE.

HISTÓRIA

A programação da “Noite dos Eleitos” começou em 1987, no dia 12 de outubro. Naquele dia, se percebeu uma grande sobra de alimentos no dia depois do Círio, enquanto as pessoas ainda estavam cansadas da maratona da procissão. Na época que começou a “Noite dos eleitos”, o coordenador do Círio era Gleidson Dias de Figueiredo. Por uma questão de adaptação de espaço e para atender um número significativo de pessoas, a Diretoria da Festa, em 2003, optou por uma programação diurna, que foi chamada de “Manhã dos Eleitos”.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e o Instituto Cultural Vale. Patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, Hotel Gran Mercure, ITA Center Park, Magazine Luiza, Hydro, PagBank, Quadra Engenharia, Reinafarma, Sebrae, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções, Energéticos Bally, Jefferson, Natura, Hydro Paragominas, Primor. E mais 94 apoiadores.

Texto e imagem: Rosana Pinto – ASCOM DFN