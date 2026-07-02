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De olho no vinho: bebida estimula a busca por novas experiências gastronômicas nos restaurantes de Belém

Engenho Cozinha Brasileira aposta na importação de rótulos portugueses em um cenário de crescimento recorde do consumo de vinho no Brasil

O vinho vem conquistando cada vez mais espaço entre os brasileiros e Belém, eleita a capital nacional do Turismo Gastronômico, acompanha esse movimento. Dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) mostram que o Brasil registrou, em 2025, o maior consumo de vinho de sua história. O resultado contrasta com a tendência observada em boa parte do mundo e evidencia uma mudança nos hábitos dos consumidores.

O desempenho brasileiro chama atenção em um cenário de retração entre importantes mercados consumidores.

Enquanto países como Estados Unidos e Argentina registraram queda no consumo de vinho em 2025, o Brasil alcançou o maior volume de sua história, com crescimento de 41,9% em relação ao ano anterior.

Mais do que escolher uma bebida para acompanhar a refeição, o público tem demonstrado interesse crescente pela origem dos rótulos, pelas características das uvas e pelas possibilidades de harmonização. A tendência reflete uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com a gastronomia, buscando experiências que vão além do prato servido.

Entre os dez maiores mercados de vinho do mundo, apenas Portugal também apresentou crescimento no ano passado. O resultado reforça a força da cultura vinícola do país europeu e ajuda a explicar o interesse crescente por seus rótulos em países como o Brasil, onde o vinho vem sendo cada vez mais associado à experiência gastronômica e à harmonização de sabores.

Em Belém, o Grupo Engenho tem observado essa transformação de perto. A empresa vem ampliando sua carta de vinhos e investindo na importação própria de rótulos portugueses da vinícola Cadeado Wines, produzidos nas regiões da Península de Setúbal e do Alentejo, reconhecidas pela tradição na produção vinícola.

A aposta acompanha o perfil de um consumidor cada vez mais interessado em explorar novos sabores e experiências. Em uma cidade marcada pelo clima quente durante boa parte do ano, vinhos mais leves e fáceis de beber têm conquistado espaço, especialmente quando associados à gastronomia.

“Os vinhos portugueses oferecem uma diversidade muito grande de estilos e uma excelente relação entre qualidade e preço. Quando o Engenho decidiu investir na importação desses rótulos, pensamos justamente em oferecer opções que conversassem com diferentes perfis de clientes e com a proposta gastronômica dos nossos restaurantes”, afirma Mateus Ribeiro, gerente do restaurante.

Segundo ele, o interesse do público também tem evoluído. Se antes a escolha do vinho era motivada principalmente pela ocasião, hoje muitos consumidores procuram entender melhor como a bebida pode valorizar os sabores dos pratos.

No Engenho, os rótulos portugueses são apresentados como parte da experiência gastronômica. A proposta é explorar harmonizações com pratos que valorizam ingredientes da culinária brasileira e amazônica, criando combinações que aproximam o cliente do universo do vinho de forma acessível e prazerosa.

“Hoje vemos clientes perguntando sobre a origem dos vinhos, buscando sugestões de harmonização e querendo entender como cada rótulo pode transformar a experiência da refeição. Esse interesse mostra que o vinho deixou de ser apenas uma bebida para acompanhar o prato e passou a fazer parte da experiência gastronômica como um todo”, conclui Mateus Ribeiro.

Engenho Cozinha Brasileira
Boulevard Shopping Belém, Piso 1; Pátio Belém Shopping, Piso L2
Horário de funcionamento: das 11h às
@engenho.belem

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