Levantamento da Semma aponta 100% de aprovação em todos os 20 pontos monitorados pela Prefeitura nos distritos e ilhas de Belém, resultado atribuído ao reforço da fiscalização ambiental e ao combate ao descarte irregular de efluentes.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma- conduziu um novo levantamento sobre a qualidade das águas nas praias do município. O resultado da balneabilidade, realizada nos meses de maio e junho de 2026, foi o melhor possível: oficialmente, depois de 25 anos, todas as praias de Belém estão próprias para banho.

Foram monitorados um total de 20 pontos de amostragem de praias e áreas de banho dos distritos de Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e as ilhas Combu e Cotijuba. Todos os pontos foram classificados como “Excelente”, ou seja, apresentam concentrações de poluição (presença do indicador microbiológico Escherichia coli) muito abaixo do limite restritivo.

O resultado é reflexo direto do reforço das ações de fiscalização e monitoramento ambiental das equipes da Semma, da Prefeitura de Belém, com atuação mais intensa no controle de empreendimentos, no combate ao descarte irregular de efluentes e no uso do licenciamento ambiental como instrumento de prevenção.

“É um marco histórico no município. Se a gente observar o mesmo período do ano passado, nós tínhamos pontos críticos e praias impróprias. Essa virada de chave para 100% da aprovação deste ano é reflexo direto de um conjunto de ações que a Semma vem intensificando na ponta. Estamos atuando fortemente na fiscalização de empreendimentos para coibir lançamento irregular de efluentes e usando o licenciamento ambiental também como uma ferramenta preventiva essencial, orientando também o setor produtivo sobre o descarte correto dos resíduos”, explica Paulo Fontel, chefe da Divisão de Monitoramento e Fiscalização Ambiental da Semma.

Os parâmetros avaliados para a definição da balneabilidade atendem os critérios da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que determina:

Parâmetro Principal (Microbiológico): Concentração de Escherichia coli (indica contaminação fecal). De forma complementar, avalia-se a presença de coliformes totais/fecais.

Físico-Químicos (Medidos in loco): pH, salinidade e temperatura (auxiliam na caracterização ambiental, mas não definem sozinhos a balneabilidade).

Aspectos Visuais/Complementares: Presença de resíduos sólidos, lançamento aparente de efluentes, alteração visual da água, odor ou floração de algas.

Fontel explica ainda que as ações de educação ambiental, conduzida por toda a gestão municipal – podendo ser mencionados tanto a Semma como Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp) -, também têm sido determinantes para a excelência do resultado e a garantia da segurança da população. Para além desse trabalho, segue o monitoramento contínuo e intensificado pela Semma.

“A nossa metodologia segue rigorosamente os critérios nacionais que são aplicados em todas as praias, como determina a Resolução Conama 274. Esse resultado ‘Excelente’ nos dá a certeza que o veranista pode aproveitar as nossas praias no mês de julho”, enfatiza.

Veja todos os 20 pontos atualmente monitorados pela Semma:

Outeiro: Praia da Brasília, Praia do Belo Paraíso, Praia do Amor e Praia Grande. Mosqueiro: Praia do Areião, Praia do Chapéu Virado, Praia do Farol, Praia do Murubira, Praia do Marahú, Praia do Paraíso e Praia São Francisco. Cotijuba: Praia Vai Quem Quer, Praia do Amor, Praia Funda, Praia do Farol e Praia da Saudade. Ilha do Combu: Restaurante Matapy, Solar da Ilha e Restaurante Ribeirinho. Icoaraci: Praia do Cruzeiro.

Fonte e imagem: Agência Belém