Ministério da Saúde entrega pacote de medidas para reforçar a rede pública de saúde no Pará

Ações incluem entrega de veículos e equipamentos de saúde com recursos do Novo PAC Saúde, do Governo do Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, 03, uma série de medidas para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Pará. As ações incluem a entrega de ambulâncias do SAMU 192, de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de veículos que serão utilizados no deslocamento de pacientes para consultas, exames e cirurgias, no âmbito do programa Caminhos da Saúde. Além de equipamentos para a saúde bucal. O investimento total nesta entrega, feita em Belém, é de R$ 63,3 milhões. As iniciativas integram o programa Agora Tem Especialistas, que busca a ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias no SUS, com a redução do tempo de espera por atendimento.

Na capital paraense, o secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da pasta, Felipe Proenço, e a assessora da Secretaria da Atenção Especializada (Saes), Lena Peres, realizaram a entrega de um total de 72 veículos para o atendimento em saúde. Eles beneficiarão 49 municípios paraenses. São 15 unidades odontológicas móveis; 15 ambulâncias do SAMU 192; além de 12 micro-ônibus e 30 ambulâncias “tipo A” que serão utilizadas no deslocamento de pacientes para consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados. Estes últimos fazem parte do programa Caminhos da Saúde.

“Hoje, são 72 veículos entregues aqui no estado do Pará, nessa parceria com o governo estadual, com os municípios paraenses, de modo que são mais 12 micro-ônibus, em que a pessoa tem esse deslocamento pro seu tratamento, e tem também o suporte do Ministério da Saúde pra que faça esse trajeto Além de ambulâncias e unidades odontológicas móveis, que é um grande reforço do programa Brasil Sorridente”, detalhou Proenço.

“Tudo isso vai ser custeado pelo governo federal. O ônibus fica no município, mas ele atende uma região, isto é, os municípios que estão ao redor dele, beneficiando o povo paraense como um todo. Isso é muito bom, nunca teve antes. Chama-se Caminhos da Saúde, é pra trazer o SUS e a saúde para mais perto das pessoas”, destacou Lena.

Além disso, foram entregues em Belém equipamentos para qualificar a atenção primária à saúde no Pará. Trata-se de combos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs), kits para as equipes de Consultório na Rua, kits para desenvolvimento infantil, dentre outros. O investimento nestas entregas foi de R$ 37,4 milhões.

Entregas também em Santarém (PA)

Em Santarém, ontem, quinta-feira, 02, outros equipamentos foram entregues para reforçar o atendimento em saúde em todo o estado . A assessora Lena Peres participou da cerimônia onde foram repassadas 32 ambulâncias do SAMU 192, que beneficiarão 28 municípios: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, entre outros. O investimento total somente nas ambulâncias é de R$ 10,1 milhões.

Além disso, foram entregues mais equipamentos para qualificar a atenção primária à saúde no Pará. Entre eles, um total de 18 mil contraceptivos Implanon, que agora são distribuídos gratuitamente pelo SUS.

NOVO PAC SAÚDE PELO BRASIL

O Ministério da Saúde está investindo R$ 34,3 bilhões por meio do Novo PAC Saúde em obras, equipamentos e veículos para promover um salto de qualidade e expansão do SUS. Trata-se do maior programa de investimentos em infraestrutura da história do SUS, com recursos destinados à implantação de 2.605 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 336 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 100 policlínicas, 4.643 ambulâncias do SAMU, 922 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), além de diversos outros tipos de obras e equipamentos.

No Pará, foram selecionados 1.603 novos empreendimentos no Novo PAC Saúde, totalizando mais de R$ 1,02 bilhão investido em áreas estruturantes do SUS. Entre as ações previstas estão: a aquisição de ambulâncias, vans, micro-ônibus e Unidades Odontológicas Móveis; a renovação da frota do SAMU 192; a estruturação de salas de cirurgia, UBSs, Unidades Básicas de Saúde Indígena, Centros de Atenção Psicossocial, Centros Especializados em Reabilitação, Centro de Regulação de Urgências, Hemorrede Pública Nacional e Laboratórios Cent; a aquisição de equipamentos para ressonância magnética, tomografia e radioterapia; equipamentos para teleconsulta; além da construção de policlínicas, maternidades e hospitais.

Rafael Secunho, Ministério da Saúde/Imagem: Marlon Max/MS