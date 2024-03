Dono de casa lotérica é morto na frente do filho durante assalto

O empresário Petrônio Nunes, dono de uma casa lotérica em Teresina, no Piauí, foi morto durante uma tentativa de assalto no estabelecimento na última quarta-feira (13). De acordo com a Polícia Civil, dois homens teriam participado da ação.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que Petrônio é atingido no peito por um dos assaltantes, que foge em seguida. O empresário cai no chão e logo é amparado pelo filho que também estava no local no momento do crime. Encaminhado a um hospital da rede particular da cidade, o homem não resistiu aos ferimentos.

Um dos suspeitos de participação foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com as investigações, ele já responde a sete processos criminais por roubo e posse de drogas, com três condenações. No momento do crime o assaltante estava usando tornozeleira eletrônica, benefício concedido a detentos que cumprem pena em regime semiaberto ou prisão domiciliar. Com ele, policiais localizaram o veículo utilizado na fuga que foi apreendido.

A segunda pessoa, o homem que atirou contra o empresário, já foi identificada pela polícia, que afirma estar trabalhando para realizar a prisão do suspeito. Este também responde a cinco processos na Justiça, com duas condenações, pelos crimes de roubo, corrupção de menores, receptação, homicídio e tráfico de drogas.

Dono de lotérica reage a assalto, é friamente alvejado no peito e morre nos braços do filho.

Cenas como essas, que a cada dia passam a ser mais vistas, só são possíveis, pois existem MALDITOS CANALHAS, VAGABUNDOS, que passam pano para BANDIDOS enquanto… pic.twitter.com/Dr4YhSt3FI — MARCOS (@marcosdgb1) March 14, 2024 Menos de 24 horas depois da morte do empresário, outro assalto em uma casa lotérica foi registrado na Zona Leste de Teresina, nesta quinta (14). Nesse caso, o assaltante entrou na fila do estabelecimento e quando estava próximo ao caixa invadiu a área interna rendendo funcionários.

A ação também foi registrada por câmeras de segurança que mostraram dois criminosos roubando, além de dinheiro, um notebook. Ninguém ficou ferido. A polícia não informou se os casos podem ter alguma relação.

*AE

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança