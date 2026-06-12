Instituto AIVA, de Mosqueiro recebe visita de parlamentar federal que reforça apoio a iniciativas de inclusão social

Em uma região marcada por desafios históricos relacionados ao acesso a serviços públicos e oportunidades de desenvolvimento social, iniciativas comunitárias têm desempenhado papel fundamental na promoção da cidadania e da inclusão. Foi isso que impulsionou o deputado federal Keniston Braga (MDB-PA) a visitar nesta semana o Instituto AIVA (Arte, Inclusão, Ação e Cidadania), localizado em Mosqueiro, distrito de Belém.

Durante a agenda, o parlamentar reuniu-se com dirigentes, colaboradores, alunos e familiares atendidos pela instituição, conhecendo de perto os projetos desenvolvidos e ouvindo demandas voltadas à ampliação das atividades sociais realizadas na ilha.

Reconhecido por sua atuação nas áreas de arte, inclusão e desenvolvimento humano, o Instituto AIVA utiliza a dança e o movimento como ferramentas de transformação social. A instituição oferece oficinas de dança inclusiva, com aulas adaptadas de balé clássico e outros ritmos para diferentes faixas etárias e níveis de suporte, promovendo autonomia, autoestima e integração social.

Além das atividades voltadas à formação artística, o instituto também desempenha papel relevante na valorização da cultura popular local. Entre suas ações, destaca-se a assessoria artística, coreográfica e a direção criativa de grupos juninos da ilha, como os Roceirinhos de São João, contribuindo para a preservação das tradições culturais de Mosqueiro.

O espaço ainda serve como ponto de encontro para companhias de dança e projetos comunitários, fortalecendo redes de apoio a famílias e ampliando oportunidades de participação social para crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Para Keniston Braga, experiências como a do Instituto AIVA demonstram a importância do protagonismo comunitário na construção de soluções para problemas sociais. “Quando encontramos projetos comprometidos com as pessoas e que geram resultados concretos, nosso papel é ouvir, apoiar e buscar caminhos para fortalecer essas iniciativas. O desenvolvimento social acontece quando há união de esforços e compromisso coletivo”, afirmou o parlamentar.

Ao longo da visita, representantes da instituição apresentaram demandas relacionadas à ampliação das atividades, melhorias estruturais e fortalecimento de programas voltados à inclusão e ao acesso à cultura.

“O Instituto AIVA realiza um trabalho que impacta diretamente a vida de muitas famílias. São ações que promovem dignidade, acolhimento e oportunidades. Nosso compromisso é manter o diálogo e buscar mecanismos para que iniciativas como essa possam crescer e alcançar ainda mais pessoas”, disse Keniston.

O Instituto AIVA tornou-se uma referência comunitária em Mosqueiro ao unir arte, cultura e inclusão social em um mesmo espaço. Para os dirigentes da entidade, o diálogo com representantes públicos é fundamental para ampliar a visibilidade das demandas locais e fortalecer projetos que já produzem impacto positivo na comunidade.

Ao final da agenda, ficou reafirmado o compromisso de cooperação entre o mandato parlamentar e as lideranças comunitárias da ilha. Para Keniston Braga, o fortalecimento de iniciativas que nascem dentro das próprias comunidades é um dos caminhos mais eficazes para promover desenvolvimento social duradouro.

Fonte e imagem: Agência Pauta Parlamentar