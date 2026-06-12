Vídeo: Do Nordeste para o topo do mundo; Gil do Vigor se forma em PhD nos EUA e rebate críticos

“Sem a educação eu nada seria”, desabafou o economista de 34 anos ao colar grau na Califórnia ao lado da mãe.

O economista e apresentador Gilberto Nogueira, eternizado pelo público como Gil do Vigor, alcançou o topo de sua jornada acadêmica. Aos 34 anos, ele celebrou na última quinta-feira (11) sua formatura no PhD em Economia pela renomada University of California. A cerimônia oficial de colação de grau aconteceu no campus da instituição na cidade de Davis, no norte da Califórnia, e o ex-BBB fez questão de dividir o momento histórico com seus milhões de seguidores. Na plateia, o apoio de perto veio de sua mãe, Jacira Santanna, que viajou para os Estados Unidos especialmente para aplaudir o filho.

Em um desabafo emocionante publicado no Instagram, o agora Doutor rebateu as críticas de que o seu sucesso se deve unicamente à exposição na televisão após o BBB 21.

“Muitas pessoas falaram que eu venci por conta do Big Brother. E eu sei que o programa foi uma parte importantíssima, mas a verdade é que sem a educação, a minha mãe, os meus professores e os amigos que seguraram minha mão enquanto eu morava em outro país, eu nada seria”, pontuou Gil, relembrando as noites de choro, a solidão de morar fora e a vontade de largar tudo — destacando que desistir nunca foi uma opção para sua família.

Além do diploma de PhD, os frutos do desempenho acadêmico de Gil já começaram a aparecer em solo norte-americano. Durante uma entrada ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo, ele revelou ter recebido um convite formal para atuar como professor convidado na prestigiada Universidade de Chicago, uma das instituições mais tradicionais do mundo no campo econômico e berço de diversos prêmios Nobel.

O economista deve assumir as aulas entre outubro e novembro deste ano, e não escondeu o orgulho de levar suas origens para as salas de aula americanas:

“Isso é um sonho realizado, porque eu represento muito. Eu venho de uma região do Nordeste do Brasil. Mostrando que, sim, o Nordeste tem conhecimento”, celebrou.

Embora o contrato oficial ainda não esteja assinado, Gil encerrou reforçando que o convite, por si só, já é a maior e mais concreta prova de que o estudo mudou completamente o seu destino.