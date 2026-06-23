terça-feira, junho 23, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Instituto Cultural Vale lança curso gratuito sobre Lei Rouanet

Capacitação online aborda todo o ciclo de um projeto cultural, com base na Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A Vale, por meio do Instituto Cultural Vale, lançou o curso online “Formação de Agentes Culturais”, com acesso gratuito, manual disponível para download e emissão de certificado de conclusão. A formação orienta produtores culturais, artistas e público em geral sobre a utilização da Lei Rouanet, da elaboração do projeto à prestação de contas. O conteúdo estará disponível em https://institutoculturalvale.org/

“A Vale entende a cultura como promotora de desenvolvimento humano, social e econômico dos territórios. Ao investir na formação técnica de agentes culturais, reafirmamos nossa atuação no sentido de fortalecer a economia criativa, democratizar o acesso aos mecanismos de fomento à cultura no Brasil e fortalecer a diversidade cultural”, diz Mariana Luz, diretora de Investimento Social Privado e Cultural da Vale. 

Aulas são acompanhadas por manual gratuito

Em cinco módulos, o curso apresenta todas as etapas de um projeto cultural incentivado, de forma prática e com linguagem acessível e foco na realidade de quem atua no dia a dia da gestão cultural. São conteúdos sobre elaboração de proposta; cadastro na plataforma SALIC, usada pelo Ministério da Cultura para gestão de projetos culturais via Lei Rouanet; execução do projeto cultural; captação de recursos; obrigações legais; comunicação institucional e prestação de contas. 

O lançamento é a culminância do ciclo de formações presenciais que percorreu 8 cidades e formou mais de 350 pessoas. Desenvolvido por Suellen Moreira e Daniele Torres, profissionais que juntas somam mais de 40 anos de atuação no setor cultural, o curso é acompanhado pelo manual digital “Lei Rouanet: da elaboração do projeto à prestação de contas”, que pode ser baixado gratuitamente no site do Instituto Cultural Vale.  

A Vale ocupa a primeira posição no ranking das empresas que mais investiram recursos por meio de leis federais de incentivo no Brasil entre 2020 e 2025. Para fortalecer sua atuação na Cultura, em 2020 foi criado o Instituto Cultural Vale, que já esteve ao lado de mais de mil projetos em todo o país, com investimento de mais de R$ 1 bilhão em recursos próprios da Vale e via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Conheça mais sobre a Vale em vale.com

SERVIÇO: 

Curso online: Formação de Agentes Culturais 

Acesso: https://institutoculturalvale.org/

Conteúdo: 

Módulo 1: Conceitos e princípios básicos da Lei Rouanet 

Módulo 2: O SALIC e os primeiros passos do projeto 

Módulo 3: Planejamento técnico: detalhes do projeto 

Módulo 4: Orçamento do projeto 

Módulo 5: Execução, gestão e prestação de contas

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Pará recebe mais de 26 mil doses da vacina Pneumo 20 para crianças de até 5 anos
Próximo artigo
Vídeo: Quase quebraram o carro! Sósia de Neymar causa caos em Nova York e precisa de escolta policial

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,533FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315