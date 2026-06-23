Instituto Cultural Vale lança curso gratuito sobre Lei Rouanet

Capacitação online aborda todo o ciclo de um projeto cultural, com base na Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A Vale, por meio do Instituto Cultural Vale, lançou o curso online “Formação de Agentes Culturais”, com acesso gratuito, manual disponível para download e emissão de certificado de conclusão. A formação orienta produtores culturais, artistas e público em geral sobre a utilização da Lei Rouanet, da elaboração do projeto à prestação de contas. O conteúdo estará disponível em https://institutoculturalvale.org/.

“A Vale entende a cultura como promotora de desenvolvimento humano, social e econômico dos territórios. Ao investir na formação técnica de agentes culturais, reafirmamos nossa atuação no sentido de fortalecer a economia criativa, democratizar o acesso aos mecanismos de fomento à cultura no Brasil e fortalecer a diversidade cultural”, diz Mariana Luz, diretora de Investimento Social Privado e Cultural da Vale.

Aulas são acompanhadas por manual gratuito

Em cinco módulos, o curso apresenta todas as etapas de um projeto cultural incentivado, de forma prática e com linguagem acessível e foco na realidade de quem atua no dia a dia da gestão cultural. São conteúdos sobre elaboração de proposta; cadastro na plataforma SALIC, usada pelo Ministério da Cultura para gestão de projetos culturais via Lei Rouanet; execução do projeto cultural; captação de recursos; obrigações legais; comunicação institucional e prestação de contas.

O lançamento é a culminância do ciclo de formações presenciais que percorreu 8 cidades e formou mais de 350 pessoas. Desenvolvido por Suellen Moreira e Daniele Torres, profissionais que juntas somam mais de 40 anos de atuação no setor cultural, o curso é acompanhado pelo manual digital “Lei Rouanet: da elaboração do projeto à prestação de contas”, que pode ser baixado gratuitamente no site do Instituto Cultural Vale.

A Vale ocupa a primeira posição no ranking das empresas que mais investiram recursos por meio de leis federais de incentivo no Brasil entre 2020 e 2025. Para fortalecer sua atuação na Cultura, em 2020 foi criado o Instituto Cultural Vale, que já esteve ao lado de mais de mil projetos em todo o país, com investimento de mais de R$ 1 bilhão em recursos próprios da Vale e via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Conheça mais sobre a Vale em vale.com

SERVIÇO:

Curso online: Formação de Agentes Culturais

Acesso: https://institutoculturalvale.org/

Conteúdo:

Módulo 1: Conceitos e princípios básicos da Lei Rouanet

Módulo 2: O SALIC e os primeiros passos do projeto

Módulo 3: Planejamento técnico: detalhes do projeto

Módulo 4: Orçamento do projeto

Módulo 5: Execução, gestão e prestação de contas