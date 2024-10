Instituto Equatorial lança edital com R$ 3 milhões para projetos sociais em sete estados brasileiros

Os projetos contemplam as Organizações da Sociedade Civil no PI, MA, AL, AP, PA, GO e RS

O Instituto Equatorial abriu na última terça-feira, 15 de outubro, as inscrições para o Edital Diálogos Equatorial, que investirá 3 milhões de reais em projetos sociais liderados por Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) de base comunitária. A iniciativa abrange os estados do Piauí, Maranhão, Alagoas, Amapá, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul, e busca fomentar ações que promovam impacto positivo e sustentável em áreas essenciais.

As OSC’s poderão inscrever projetos que atuem nas áreas de educação, empregabilidade, geração de renda, empreendedorismo, sustentabilidade e biodiversidade.

Cada projeto aprovado poderá receber até R$ 20 mil para execução. O prazo para envio das propostas e documentação vai até o dia 14 de novembro, por meio da plataforma Prosas. O edital completo e o link de inscrição estão disponíveis em: https://prosas.com.br/editais/15048-edital-dialogos-equatorial

Transformação nas comunidades por meio da parceria com OSC’s

Segundo Janaína Ali, coordenadora do Instituto Equatorial, a iniciativa é um passo importante para levar autonomia e dignidade às comunidades. “Esses projetos são fundamentais para o fomento do empreendedorismo regional, promovendo mais oportunidades na economia e desenvolvimento das comunidades. Nosso compromisso é apoiar ações que promovam desenvolvimento sustentável, gerem impacto positivo e transformem a realidade local”, destaca a coordenadora.

Dados recentes do IBGE confirmam a importância dessas iniciativas: projetos liderados por OSC’s têm demonstrado reduzir a taxa de desemprego em até 15% nas regiões mais vulneráveis e contribuir para o aumento da alfabetização e escolaridade, fortalecendo o desenvolvimento econômico das comunidades.

Lives para tirar dúvidas dos proponentes

Durante o período de inscrições, o Instituto realizará lives no Instagram e no YouTube (@institutoequatorial) para esclarecer dúvidas sobre o processo de inscrição e elaboração dos projetos. As datas e horários serão divulgados pelas redes sociais do Instituto.

Resumo do Edital Diálogos Equatoria l:

Abertura das inscrições: 15 de outubro

Encerramento das inscrições: 14 de novembro

Público-alvo: Organizações da Sociedade Civil (OSC’s)

Valor total de investimento: R$ 3 milhões

Valor por projeto: Até R$ 20 mil

Abrangência: Piauí, Maranhão, Alagoas, Amapá, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul

Inscrição: https://prosas.com.br/editais/15048-edital-dialogos-equatorial ou acesse pelo link na bio do Instagram: @institutoequatorial

Com o Edital Diálogos Equatorial, o Instituto reafirma seu compromisso com o fortalecimento das comunidades e a promoção de ações que geram impacto social, econômico e ambiental positivo em todo o Brasil.