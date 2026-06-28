Lúpus é doença conhecida, mas bastante rara, conta especialista à Dr. Kalil

Reumatologista explica, junto de Dr. Kalil no Sinais Vitais, sintomas das doenças autoimunes, como inflamação nas articulações, alterações na pele e o fenômeno de Raynaud

Da CNN Brasil

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune bastante conhecida, mas relativamente rara na população. Segundo a reumatologista Ana Luisa Garcia Calich, entrevistada por Dr. Kalil no programa Sinais Vitais, apenas 0,5% das pessoas são acometidas pela condição, que pode atingir múltiplos órgãos do corpo.

A médica explicou que o lúpus representa um espectro de manifestações clínicas. “A grande maioria não vai ser grave, mas existem casos graves”, afirmou. A doença se destaca por sua capacidade de comprometer diferentes sistemas do organismo simultaneamente.

Sintomas que merecem atenção

Entre os principais sinais de alerta para uma investigação reumatológica, a especialista destacou as articulações como área de especial atenção. Inflamação, dor e inchaço em múltiplas articulações — especialmente quando não há trauma ou justificativa ortopédica — devem ser investigados. “Principalmente em jovens, pessoas que não é para ter dor por um desgaste”, ressaltou. Dores em mãos, pés e na coluna de caráter inflamatório, que pioram durante a noite e não melhoram com o repouso, também figuram entre os sinais relevantes.

A pele foi apontada como outro importante indicador de doenças autoimunes. De acordo com a médica, alterações cutâneas sempre geram alerta para a possibilidade de uma condição autoimune subjacente. Sintomas mais inespecíficos, como febre, perda de peso, fadiga e queda de cabelo, também podem estar associados a essas doenças e merecem atenção, embora sejam comuns a outras condições.Play Video

Fenômeno de Raynaud

A especialista chamou atenção ainda para o chamado fenômeno de Raynaud, caracterizado por uma mudança brusca na coloração das mãos quando expostas ao frio ou à água fria. “A mão muda de cor bruscamente, ela fica branca assim, mas de chamar a atenção das outras pessoas”, descreveu. A médica fez questão de diferenciar essa manifestação do simples arroxeamento causado pelo frio comum. Segundo ela, o fenômeno de Raynaud pode ou não estar associado a uma doença autoimune, mas sempre merece avaliação médica.

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