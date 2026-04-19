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Mega-Sena acumula para R$ 70 milhões; confira números sorteados

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 70 milhões depois do sorteio realizado no último sábado, 18, pela Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio será na quinta-feira (23).

As seis dezenas sorteadas na noite de sábado, no Concurso 2998, foram 15, 18, 28, 31, 52 e 58.

As 48 apostas que acertaram cinco dezenas conquistaram o prêmio de R$ 55.256,40. Já as 3.695 apostas com quatro acertos ganharam R$ 1.183,20.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em casas lotéricas ou na internet, e o valor mínimo para participar é de R$ 6.

Fonte e imagem: Agência Brasil

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