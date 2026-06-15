segunda-feira, junho 15, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Ministério da Saúde realiza investimento histórico com entregas para a rede de saúde do Pará

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumpre agenda nessa terça-feira, 16, às 9h, em Belém, onde realiza uma das maiores entregas de investimentos e ações para a saúde no Pará. Ao todo, serão inauguradas novas unidades de saúde e retomadas obras no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde, com foco na ampliação da capacidade de atendimento e na redução dos vazios assistenciais, especialmente em regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Na atenção especializada, o estado será contemplado com combos de cirurgias, a entrega de um tomógrafo e de veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, iniciativas voltadas à redução de filas e à ampliação do acesso da população a serviços especializados. Já na atenção primária, serão entregues Unidades Odontológicas Móveis e equipamentos destinados à saúde bucal, reforçando a estrutura de atendimento nos territórios e ampliando a cobertura dos serviços básicos.

Também serão anunciados equipamentos destinados ao Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), bem como a certificação de Hospital de Ensino – Nível 1 para dois estabelecimentos de saúde do estado do Pará.

SERVIÇO:

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atenderá a imprensa nos dois locais.

Cerimônia de entregas e investimentos para a rede de saúde do Pará, por meio do Novo Pac 

Data: 16/06 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Av. Julio Cesar, Belém/PA – Entrada após o prédio da gastronomia

Anúncio de novos equipamentos para o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) e visita ao Laboratório de Genética Humana e Médica da instituição

Data: 16/06 (terça-feira)

Horário: 11h30

Local: Av. Perimetral, 226-266 – Guamá, Belém – PA

Fonte e imagem: Comunicação do MS

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Justiça atende MPF e manda governo federal recuperar trecho da BR-163 que isola indígenas e quilombolas no Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,535FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315