POLÍCIA

Motorista de aplicativo é resgatado de sequestro relâmpago em Icoaraci

Dois suspeitos foram presos em flagrante durante a ação na tarde desta quarta-feira (4); a polícia apreendeu um revólver utilizado no crime.

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na libertação de um motorista de aplicativo e na prisão de dois criminosos no último domingo (4), no distrito de Icoaraci, em Belém. O sequestro relâmpago foi interrompido após uma perseguição que terminou com a rendição dos suspeitos e a apreensão de uma arma de fogo.

A Abordagem e Perseguição

O caso teve início durante rondas de rotina, quando os policiais militares notaram um comportamento atípico dos ocupantes de um veículo de transporte por aplicativo.

  • Tentativa de Fuga: Ao perceberem a aproximação da viatura para a abordagem, os suspeitos tentaram fugir com o carro.
  • Cerco Policial: Com o apoio de outras unidades da PM, o veículo foi rapidamente cercado e interceptado.
  • Negociação: Ao ser parados, os criminosos revelaram que mantinham o motorista sob custódia. Após uma breve negociação com as equipes no local, os homens se renderam e libertaram a vítima.

Armamento e Prisões

Com os dois suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre .38, utilizado para ameaçar o trabalhador durante o crime. Felizmente, o motorista foi resgatado sem ferimentos físicos, embora abalado pelo ocorrido.

Os detidos e a arma apreendida foram encaminhados para a Seccional Urbana de Icoaraci, onde foram autuados em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça e devem responder por roubo majorado e restrição de liberdade da vítima.

Foto reprodução

