Janeiro com Saúde: Confira datas e locais de exames ginecológicos grátis em Belém

Atendimentos ocorrem nos dias 16, 17, 23 e 24 de janeiro. Saiba quais documentos são necessários para participar da iniciativa.

Mulheres em situação de vulnerabilidade social em Belém terão a oportunidade de realizar exames de ultrassom transvaginal de forma totalmente gratuita neste mês. A iniciativa, promovida pela Afya Educação Médica Belém, disponibilizará 90 vagas distribuídas entre os dias 16, 17, 23 e 24 de janeiro.

O exame é uma ferramenta essencial para a saúde feminina, permitindo a avaliação detalhada do útero e ovários, além do diagnóstico precoce de miomas, cistos e inflamações.

Como garantir sua vaga?

O agendamento começa nesta terça-feira (6) e deve ser feito exclusivamente via WhatsApp. Confira o passo a passo:

  • Número para agendamento: (91) 99126-7668 (Mensagem via WhatsApp).
  • Documentação: É obrigatório apresentar um documento oficial com foto tanto no momento da marcação quanto no dia do exame.
  • Encaminhamento médico: Não é obrigatório para participar, porém, mulheres que já possuem o pedido médico terão prioridade no atendimento.

Os atendimentos serão realizados em dois finais de semana de janeiro:

  • Primeira etapa: 16 e 17 de janeiro.
  • Segunda etapa: 23 e 24 de janeiro.

A ação faz parte das atividades de extensão social da Afya. Segundo a diretora da instituição, Thaís Fernandes, o foco é democratizar o acesso a exames preventivos de alta qualidade. “Nosso objetivo é ampliar o cuidado com a saúde da mulher e oferecer um serviço de qualidade para quem mais precisa”, destaca.

Serviço

Exame: Ultrassom de Útero e Estruturas Anexais via Transvaginal

Datas: 16, 17, 23 e 24 de janeiro

Local: Afya Educação Médica – Travessa Doutor Moraes, nº 79, bairro Nazaré, Belém

Agendamento: WhatsApp (91) 99126-7668

Público-alvo: Comunidade em geral, com prioridade para mulheres em situação de vulnerabilidade

Foto ilustração: artfertil.com

