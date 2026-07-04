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Oitavas de final começam hoje com Canadá e Marrocos, Paraguai e França

Vencedores avançam para as quartas e derrotados deixam a competição

Começam neste sábado, 04, os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

A primeira partida será entre Canadá e Marrocos. As equipes se enfrentam em Houston (EUA), às 14h (horário de Brasília. Mais tarde, às 18h, é a vez do confronto entre Paraguai e França, na Filadélfia.

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

Nesse domingo, 05, acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira, 07. Na quinta-feira, 09, começam as disputas pelas quartas de final.

Jogos deste sábado, 4 de julho

  • 14h – Canadá x Marrocos (Houston)
  • 18h – Paraguai x França (Filadélfia)

Fonte e imagem: Agência Brasil

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