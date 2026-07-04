Lançamento da AJA Pará marca início de nova entidade voltada ao fortalecimento da jovem advocacia

A Associação da Jovem Advocacia do Pará (AJA Pará) foi lançada oficialmente na noite de anteontem, quinta-feira, 02, durante evento realizado no auditório da UNIFAMAZ, em Belém. A solenidade reuniu 205 participantes, entre jovens advogados, autoridades do sistema de Justiça, representantes da advocacia e estudantes de Direito, marcando o início das atividades da entidade.

A cerimônia contou com a presença do Procurador-Geral do Município de Belém, André Bassalo, da desembargadora Anete Penna e de representantes da advocacia paraense. Durante o evento, foi apresentada a diretoria da associação, presidida por Ennya Barbosa, ao lado dos vice-presidentes Igor Ribeiro e Anathielly Correa. Também foram anunciados convênios com empresas parceiras, que oferecerão benefícios aos associados.

FORTALECIMENTO DA CATEGORIA

Durante o lançamento, a presidente da AJA Pará, Ennya Barbosa, destacou que a associação foi criada para representar advogados com até cinco anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), oferecendo suporte para o desenvolvimento profissional por meio de capacitações, networking e fortalecimento institucional.

“Estamos apresentando à jovem advocacia nossa missão, visão e valores, que vão orientar todas as ações da associação. Nosso foco será promover cursos, eventos temáticos e fortalecer o networking, criando oportunidades para quem está iniciando na profissão. Queremos que esses profissionais encontrem na AJA um espaço de acolhimento, pertencimento e representatividade. A advocacia não precisa ser uma caminhada solitária.”

Segundo a presidente, o Pará possui atualmente cerca de 30 mil advogados em atividade e registra a emissão de mais de quatro mil novas carteiras da OAB por ano, cenário que evidencia a necessidade de iniciativas voltadas ao fortalecimento da nova geração de profissionais.

“Hoje reunimos 205 jovens advogados, além de autoridades e estudantes de Direito, para apresentar tudo o que a AJA Pará oferece em termos de capacitação, convênios, representatividade e networking. Outro compromisso da associação é a interiorização das ações. O Pará tem dimensões continentais e queremos construir uma entidade que contemple a diversidade da jovem advocacia em todas as regiões do estado.”

CAPACITAÇÃO E NETWORKING

A programação teve como destaque a Aula Magna “Do Zero à Autoridade: Estratégias Práticas para Construir seu Nome na Advocacia”, ministrada pelos advogados Alvimar Pio Jr. e César Ramos. Os palestrantes compartilharam experiências e estratégias sobre posicionamento profissional, construção de autoridade e desenvolvimento de carreira no mercado jurídico.

O lançamento também contou com o apoio de escritórios consolidados no estado, entre eles o CNPAG Advogados, que celebra 11 anos de atuação, e o B&G (Bassalo & Gonçalves Advogados Associados), reforçando a integração entre profissionais experientes e a nova geração da advocacia paraense.

Encerrando a programação, os participantes participaram de um coffee break voltado ao networking, promovendo a troca de experiências e a aproximação entre profissionais de diferentes regiões do Pará. A iniciativa reforçou um dos principais objetivos da AJA Pará: criar uma rede de apoio, qualificação e representatividade para a jovem advocacia em todo o estado.

Por Jessé Lima, texto e imagem