Operação Verão reforça transporte para Mosqueiro com mais ônibus e viagens extras

O início da Operação Verão 2026 traz mudanças importantes para quem pretende se deslocar até o distrito de Mosqueiro neste primeiro fim de semana de alta temporada. Desde ontem, sexta-feira, 03, uma operação especial passa a reforçar a linha Mosqueiro–São Brás, ampliando a oferta de ônibus e viagens para atender à crescente demanda de passageiros.

Entre os dias 3 e 6 de julho, o esquema contará com reforço significativo na frota. Na segunda-feira, 06, serão disponibilizados 10 ônibus extras. Já neste sábado, 04, e amanhã, domingo, 05, o número sobe para 20 veículos adicionais, dobrando a capacidade de atendimento ao público que se desloca para o balneário. Ontem, também houve oferta de dez ônibus a mais.

Os coletivos partirão de um terminal provisório montado na Avenida Almirante Barroso, nas proximidades da Avenida Ceará, na Praça José Sidrim, seguindo em direção a Mosqueiro por um itinerário especial. Todos os veículos escalados para a operação são do tipo “Geladão”, oferecendo maior conforto aos usuários durante o trajeto.

Um dos destaques da programação ocorre nesse domingo, quando o transporte será gratuito para todos os passageiros, dentro da iniciativa Catraca Livre. A medida busca facilitar o acesso da população às praias e demais atrações do distrito durante o período de férias.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Luciano de Oliveira, o planejamento foi estruturado para garantir eficiência no atendimento ao público.

“Nosso planejamento para a Operação Verão prioriza a mobilidade da população com mais conforto, segurança e eficiência. Reforçamos a frota da linha Mosqueiro–São Brás para atender ao aumento da demanda e garantir que moradores e visitantes possam se deslocar com tranquilidade. A gratuidade no domingo também amplia o acesso da população ao distrito e incentiva o uso do transporte coletivo”, afirmou.

A tarifa da linha permanece em R$ 4,60, com meia-passagem a R$ 2,30 e gratuidade assegurada às categorias previstas em lei. Excepcionalmente no domingo (5), todos os passageiros poderão utilizar o serviço sem custo. A recomendação aos usuários é que programem suas viagens com antecedência e utilizem apenas os pontos oficiais de embarque e desembarque, contribuindo para a organização do fluxo durante o período de maior movimentação.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com imagem e informações da Agência Belém