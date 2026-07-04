Governo do Pará entrega novo complexo esportivo e reforça lazer em Santa Izabel

O município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, ganhou um importante reforço em infraestrutura urbana com a entrega do novo Complexo Esportivo Manoel Silva, realizada ontem, sexta-feira, 03. O espaço foi totalmente reestruturado para atender a população com opções de esporte, lazer e convivência comunitária.

A obra é resultado de parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal, com execução da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O objetivo é ampliar o acesso a equipamentos públicos de qualidade e incentivar práticas esportivas no município.

O complexo passou por uma ampla modernização e agora conta com ginásio poliesportivo revitalizado, novas quadras, áreas para esportes de areia, academia ao ar livre, playground, quiosques, além de banheiros públicos e espaços de convivência. A estrutura também recebeu iluminação reforçada, calçadas, bancos e uma área de entrada com elemento paisagístico.

Durante a entrega, autoridades destacaram a importância do espaço como instrumento de inclusão social e promoção da qualidade de vida. O local foi planejado para atender diferentes públicos, desde crianças até idosos, além de possibilitar a realização de eventos esportivos, culturais e educacionais.

Moradores já comemoram a reabertura do espaço, que volta a integrar o cotidiano da cidade como ponto de encontro e prática de atividades físicas. A expectativa é que o complexo contribua diretamente para a melhoria da saúde e do bem-estar da população.

O novo equipamento público também fortalece a política estadual de investimento em infraestrutura urbana, com foco na ocupação de espaços públicos e na valorização das cidades do interior. A iniciativa segue a estratégia de ampliar áreas de lazer e convivência em diferentes regiões do Pará.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações da Agência Pará de Notícias