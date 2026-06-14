ParáArraiá 2026 encerra em grande estilo e consolida o maior São João da Amazônia

Após dois finais de semana de programação, evento reuniu milhares de pessoas no Mangueirão com grandes shows, quadrilhas juninas, gastronomia e valorização da cultura popular paraense.

O ParáArraiá 2026 chegou ao fim na noite de ontem, sábado, 13, consolidando-se como o maior São João da Amazônia e reafirmando seu papel como um dos principais eventos culturais da Região Norte. Realizado no estacionamento do Mangueirão, em Belém, o festival reuniu milhares de pessoas ao longo de dois finais de semana de programação, com shows de grandes artistas, apresentações de quadrilhas juninas, comidas típicas e atrações que celebraram as tradições juninas do Pará.

Na última noite, os shows de Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão, Thiago Costa e Super Pop encerraram a programação em clima de festa e animação. A noite também contou com a transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, reunindo o público para acompanhar a partida antes das apresentações musicais.

Viviane Batidão abre a noite com repertório que celebra o tecnomelody

A cantora paraense Viviane Batidão foi a primeira atração a subir ao palco e levou ao público um espetáculo marcado por sucessos da carreira, efeitos de pirotecnia e coreografias. Conhecida como a Rainha do Tecnomelody, a artista destacou a emoção de abrir a última noite do festival.

“Foi uma grande responsabilidade abrir a programação, ainda mais em um dia de jogo da Seleção Brasileira, quando muitas pessoas costumam ficar em casa. Mas o público compareceu, participou e encerramos o show com a energia lá em cima”, afirmou.

Durante a apresentação, a cantora desceu do palco para distribuir brindes aos fãs e promoveu um concurso de dança com pessoas da plateia, mantendo a interação durante todo o espetáculo.

Viviane também explicou que o repertório foi pensado para revisitar diferentes momentos de sua trajetória artística e valorizar a música produzida no Pará.

“Levei músicas do ‘Batidão Raiz’, do meu álbum novo, e também canções do início da minha carreira. Foi um show que passeou por diferentes fases da minha história. Além disso, gosto de interpretar músicas de outros artistas paraenses, porque sempre levantei a bandeira do tecnomelody e faço questão de valorizar esse movimento”, destacou.

Formato em dois finais de semana agradou ao público

Pela primeira vez, o ParáArraiá foi realizado em dois finais de semana consecutivos, com programação nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho, proporcionando mais comodidade para o público.

A visitante Mileny Souza, que participou de todos os dias do evento ao lado da amiga Thaissa, aprovou o novo formato.

“Nós estivemos presentes nos quatro dias e achamos tudo incrível. A programação distribuída entre sextas e sábados ficou muito boa, porque no domingo é possível descansar. Se Deus quiser, no próximo ano estaremos aqui novamente”, afirmou.

Entre os fãs que aguardavam a apresentação do cantor Leonardo, muitos chegaram cedo para garantir lugar próximo ao palco. Norma Aires, que participou da programação dos dois últimos dias, destacou a experiência.

“Ontem acompanhei o show do Alok, que foi maravilhoso, e hoje vim para assistir ao Leonardo. Cheguei cedo e ainda consegui acompanhar o jogo da Seleção aqui no evento”, contou.

Também presente pela segunda vez no festival, Tatilene Chaves comemorou a oportunidade de assistir ao artista.

“No ano passado senti falta do Leonardo na programação. Quando soube que ele viria este ano, decidi que não perderia. Estou aqui na frente do palco com minha sobrinha, que também aprendeu a gostar dele”, disse.

Cultura, tradição e segurança marcaram o festival

Além dos grandes shows, o ParáArraiá valorizou as tradições juninas por meio das apresentações de quadrilhas, da gastronomia típica e de atrações culturais que evidenciaram a identidade paraense.

Durante todos os dias de programação, o evento contou com um esquema integrado de segurança, garantindo tranquilidade às famílias e ao público que participou da festa.

O encontro de milhares de pessoas em mais uma edição do festival reforça o ParáArraiá como um dos maiores eventos culturais da Região Norte e uma importante iniciativa de valorização da cultura popular e do turismo no Estado.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias