Paysandu luta e empata com Athletico-PR, mas sair do Z-4 segue como desafio

Paysandu e Athletico-PR empataram em 1 a 1 na noite deste domingo (3), em um jogo emocionante na Ligga Arena, válido pela Série B.

O placar foi aberto por Dudu, que marcou para o Athletico já na reta final da partida. No entanto, o Paysandu demonstrou garra e, nos acréscimos, Diogo Oliveira marcou o gol de empate para o Bicolor.

Apesar do ponto conquistado fora de casa, o resultado não foi suficiente para tirar o Paysandu da zona de rebaixamento.

A partida foi marcada por um maior domínio do Athletico-PR, que manteve a posse de bola e impôs um volume de jogo superior. No entanto, o time da casa teve dificuldades para transformar essa superioridade em chances claras de gol.

Aos poucos, o Paysandu começou a se soltar em campo e a criar perigo, causando preocupação para o “Furacão”. A falta de efetividade do Athletico foi tamanha que a equipe foi para o intervalo sob vaias de sua própria torcida.

No segundo tempo, o Athletico-PR buscou acelerar o jogo com a entrada do jovem meia Dudu, que se juntou a Zapelli na criação de jogadas. Apesar da pressão, o Paysandu continuou bem postado na defesa.

O gol do Athletico só saiu aos 40 minutos, com o próprio Dudu. No entanto, o Bicolor demonstrou poder de reação e, nos acréscimos, Diogo Oliveira marcou o gol de empate, garantindo um ponto importante para o Paysandu.

Fotos: Ascom Paysandu