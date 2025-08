Cruzeiro vence o Botafogo fora de casa e retoma liderança do Brasileirão

A equipe mineira triunfou por 2 a 0 e quebrou invencibilidade do clube carioca como mandante que durava mais de um ano

Victor Fardin, da CNN

No confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Botafogo no Estádio Nilton Santos, neste domingo (3), e derrotou o adversário por 2 a 0.

Christian e Matheus Pereira marcaram os gols do time mineiro na partida. Esta foi a primeira derrota do Glorioso como mandante no Campeonato Brasileiro desde julho do ano passado, quando foi superado justamente pelo Cruzeiro, por 3 a 0.

Com o resultado, a Raposa retornou momentaneamente a liderança do Brasileirão, com 37 pontos. O clube pode ser ultrapassado pelo Flamengo ainda neste domingo (3), caso o rubro-negro empate ou vença o Ceará, no Castelão.

O Botafogo, por sua vez, se encontra na sétima posição geral, com 26 pontos. A equipe carioca voltará aos gramados na próxima quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pela Copa do Brasil, diante do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro também jogará pela competição, mas contra o CRB, na quinta (7), às 21h.

A partida

Em um duelo entre duas equipes da parte cima da tabela, a expectativa era que ambos partissem para cima em busca do gol. Aos cinco minutos, o centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro, recebeu na entrada da área e finalizou fraco para fora.

Aos 20, o time mineiro chegou mais uma vez com o lateral William, que invadiu a área e bateu para a defesa do goleiro John. Logo depois, o lateral Kaiki Bruno cruzou na medida para o volante Christian completar e abrir o placar a favor da Raposa.

Atrás do marcador, o Botafogo saiu para o ataque de olho no empate. O clube carioca até teve um pênalti assinalado ao seu favor aos 31 minutos, mas que foi anulado após o juiz consulta o árbitro de vídeo.

Já aos 40 minutos, o Cruzeiro ampliou sua vantagem. Kaio Jorge puxou um contra-ataque em velocidade e rolou para o meia Matheus Pereira chutar de primeira e anotar o 2 a 0. Os mineiros quase fizeram o terceiro com o Christian, que recebeu dentro da área e mandou por cima do gol.

Na volta do intervalo, os donos da casa passaram a pressionar ainda mais o adversário. Aos 18 minutos, o zagueiro Alexander Barboza tentou de cabeça e parou em grande defesa do goleiro Cássio.

A próxima grande oportunidade saiu aos 23 minutos. O meia Savarino recebeu um belo lançamento do lateral Cuiabano e, de frente para o Cássio, tocou no cantinho e acertou a trave.

O Botafogo teve apenas mais uma chance nos acréscimos, quando o centroavante Arthur Cabral finalizou em cima da defesa e o volante Danilo não conseguiu aproveitar a sobra.

Rodrigo Ferreira/Cruzeiro