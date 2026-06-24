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Pesquisa aponta que Lula é rejeitado por 47% dos eleitores

Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira

A pesquisa Gerp apontou que Lula da Silva (PT) é rejeitado por 47% dos entrevistados no levantamento sobre a corrida presidencial. Eles apontaram que não votariam no petista “de jeito nenhum”, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 24. O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) apresenta 44% de rejeição na pesquisa.

O levantamento Gerp entrevistou 2 mil pessoas em todo o Brasil, de 15 a 20 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O grau de confiança do levantamento é de 95%. Está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09657/2026. O estudo custou R$ 20 mil. Foi pago com recursos próprios. As informações são do Poder360.

Fonte e imagens: Portal Pleno.News

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