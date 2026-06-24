Plantão Cidadão: Marambaia recebe mutirão de serviços em horário noturno nesta quinta (25)

Ação da Seju funciona das 17h às 22h com emissão de RG, vagas de emprego e orientação jurídica para quem trabalha em horário comercial.

Os moradores do bairro da Marambaia, em Belém, e áreas próximas terão acesso facilitado a uma série de serviços públicos essenciais nesta quinta-feira (25). A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realiza a quarta edição do Plantão Cidadão, que ocorrerá em horário diferenciado, das 17h às 22h, justamente para atender quem tem dificuldades de comparecer aos órgãos governamentais durante o horário comercial.

O mutirão reúne atendimentos que vão desde a emissão de documentos até orientações de direitos e saúde bucal, tudo concentrado em um único espaço para a comunidade.

Prevenção e combate ao uso de drogas em pauta

Além dos balcões de atendimento, a edição deste mês ganha um reforço importante. A ação integra oficialmente a programação da Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, promovida de 22 a 28 de junho.

“Além dos serviços oferecidos à população, vamos promover uma ação de conscientização sobre os riscos associados ao consumo de drogas, com atenção especial aos cigarros eletrônicos, que têm alcançado principalmente o público jovem. Nossa proposta é unir cidadania, informação e prevenção em um mesmo espaço de atendimento”, ressalta a secretária de Justiça do Estado, Natália Matos.

Confira a lista de serviços disponíveis:

Emissão de RG (Carteira de Identidade);

(Carteira de Identidade); Encaminhamento para certidão de nascimento (emissão gratuita);

(emissão gratuita); Atualização cadastral na plataforma gov.br;

na plataforma gov.br; Atendimento do Procon Pará (defesa do consumidor);

(defesa do consumidor); Orientação jurídica para a população;

para a população; Encaminhamento para vagas de emprego via portal Emprega Brasil;

via portal Emprega Brasil; Atendimento odontológico.

O que levar para tirar a Carteira de Identidade (RG)?

Para quem pretende garantir o novo documento de identidade durante o plantão, a Seju reforça a necessidade de apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

Certidão de Nascimento ou Casamento; Comprovante de residência atualizado; Duas fotos 3×4 recentes.

Atenção para menores: Crianças e adolescentes menores de 16 anos que precisarem emitir o RG devem estar obrigatoriamente acompanhados pelo pai ou pela mãe, que também precisará apresentar um documento oficial com foto.

Serviço – A quarta edição do Plantão Cidadão será realizada no dia 25 de junho, das 17h às 22h, na Escola Professora Leonor Nogueira, localizada na Rua Cafezal, s/n, bairro da Marambaia, em Belém.

Foto: Igor Oliveira/NCS Seju