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Polícia Federal queima 630 quilos de drogas no Pará

Ação também destinou armas, carregadores e munições apreendidos ao Exército Brasileiro

A Polícia Federal realizou ontem, terça-feira, 23, a incineração de, aproximadamente, 630 kg de drogas, entre maconha e cocaína, no município paraense de Santa Isabel. O material destruído é resultado de apreensões realizadas em operações de combate ao tráfico de drogas no estado. A incineração segue os protocolos legais e sanitários, com acompanhamento das autoridades competentes, garantindo a eliminação definitiva dos entorpecentes retirados de circulação.

Também nessa terça-feira, a Polícia Federal fez entrega de armas, munições e insumos bélicos ao Exército Brasileiro, em Belém. O material havia sido apreendido em ações policiais e foi oficialmente destinado às Forças Armadas, conforme legislação vigente.

Entre os itens entregues, estão 23 armas de fogo, 16 carregadores, cerca de 3 mil munições, bem como mais de 100 kg de chumbo para recarga, 6 mil espoletas, mais de 10 mil chumbinhos e cerca de 20 kg de pólvora.

As ações integram uma estratégia contínua de enfrentamento ao crime organizado, com foco tanto na repressão ao tráfico de drogas quanto na retirada de armamentos ilegais de circulação.

Fonte e imagens: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

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