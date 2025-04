Portel, no Marajó, abre as portas para o I Circuito Portelense de Vôlei de Praia

A cidade de Portel, na região de Integração do Marajó, vai sediar, em maio próximo, o Primeiro Circuito Portelense de Vôlei de Praia. O evento busca fomentar a prática esportiva na região, incentivar novos talentos e promover o lazer e a integração da comunidade. A competição reunirá atletas amadores , oferecendo uma experiência esportiva de qualidade. Objetiva promover o vôlei de praia, incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, criar oportunidades para atletas locais e regionais e movimentar o turismo esportivo e a economia local. Vai acontecer nas modalidades Masculino e Feminino, na categoria amador com sistema de fase de grupos e eliminatórias.

A Presidência da Federação Paraense de Voleibol tendo a frente Prof. Hugo Montenegro vem inovando no Vôlei de Praia a primeira vez, coisa inédita trazendo Cursos de Treinadores Nível I no ano de 2024 em 2025:o Curso de Treinador Nível II para qualificar os profissionais do Estado.

“Este ano vamos dar continuidade ao trabalho da diretoria técnica da FPV em realizar o Circuito Paraense de Vôlei de Praia. Com isso, estamos dando apoio à Prefeitura de Portel e à Secretária de Esporte e Lazer ao Circuito Portelense a ser realizado no município de Portel no período de maio de 2025, diz Johnny Vanzeler, um dos maiores atletas de destaque do vôlei de praia no Marajó sobre a volta do circuito vôlei de praia por excelência..

A Federação cita o apoio do prefeito Paulo Ferreira e do secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Idinor de Oliveira pela realização do evento que só vai engrandecer não só o vôlei como Esporte paraens.

O Circuito de Vôlei de Praia em Portel marca não apenas a retomada de uma tradicional competição esportiva, mas também representa um passo importante na valorização dos atletas locais e no fortalecimento do esporte como ferramenta de transformação social. O evento chega em um momento oportuno, em que se torna cada vez mais necessário investir em políticas públicas e iniciativas que incentivem a prática esportiva entre jovens e adultos.

Mais do que uma atividade física, o esporte é um poderoso instrumento de inclusão, saúde, educação e desenvolvimento comunitário. Em Portel, a volta do circuito desperta entusiasmo entre os praticantes, apoiadores e educadores físicos que enxergam, nessa retomada, uma chance real de abrir novas oportunidades para os talentos locais e de movimentar a economia e a autoestima da cidade.

“Como educador físico e atleta, acompanho com entusiasmo esse novo ciclo. O esporte transforma realidades, gera qualidade de vida e pode abrir caminhos para que muitos jovens sonhem mais alto. Estaremos juntos nessa caminhada para fortalecer cada vez mais o cenário esportivo de Portel”, afirmou um dos organizadores.

A expectativa é que, com o apoio da comunidade e das instituições, o circuito cresça nos próximos anos, consolidando-se como uma vitrine para os atletas da região e como um marco no calendário esportivo local. A retomada desse evento não só celebra a paixão pelo esporte, mas também reforça o compromisso com um futuro mais inclusivo e promissor para a juventude de Portel.

LOCAL

Praia da tucano, maior complexo turístico do Marajó, espaço público adequado, com quadras nas medidas padrões, com tendas para atletas e arbitragem, sistema de som e iluminação.

INSCRIÇÕES:

Serão Online e presencial

(91)98322-4211

Sem taxa

Vagas limitadas para garantir qualidade na organização

Regras:

Seguir regulamento da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

Arbitragem oficial da Federação Paraense de Vôlei, para garantir um torneio justo.

Colaboração e Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato