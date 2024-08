Sespa inicia campanha de vacinação contra gripe a partir de setembro

Diferente do restante do país, a campanha de vacinação contra a influenza no Pará será realizada entre setembro e outubro, considerando as particularidades climáticas da região. A campanha na região paraense será realizada de 2 de setembro a 26 de outubro de 2024.

O dia 28 de setembro será o Dia D de Mobilização, quando intensificaremos os esforços para vacinar a população e prevenir complicações graves da gripe, como hospitalizações e óbitos.

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas e professores são os grupos prioritários para a vacinação contra a gripe, pois estão mais vulneráveis a complicações da doença, como pneumonia e hospitalização.

A vacinação também está disponível para pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e portuário, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, além da população privada de liberdade.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará