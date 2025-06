Tratamento inovador pode dispensar internação de paciente com câncer no sangue

Um novo estudo clínico revela que a terapia celular CAR-T axi-cel (axicabtageno ciloleucel) pode ser administrada de forma segura e eficaz em pacientes com um tipo de câncer no sangue sem a necessidade de mantê-los em internação hospitalar1.

Em um período de 12 meses, o estudo avaliou dados de pacientes com linfoma difuso de grandes células B, em estágio de recidiva ou que não responderam ao tratamento inicial, de 75 centros de tratamento, comparando 119 indivíduos designados para receber o tratamento em ambiente ambulatorial a 119 pacientes designados para recebê-lo em ambiente hospitalar.

Nesse período de acompanhamento não foram registradas diferenças entre os dois grupos nas taxas de efeitos colaterais já esperados e tratáveis, como a síndrome de liberação de citocinas (que é uma resposta inflamatória sistêmica ocasionada pela terapia CAR-T), eventos neurológicos ou síndrome de neurotoxicidade. Também foi observado que um quarto dos pacientes que receberam a terapia em ambiente ambulatorial não precisaram de internação hospitalar no período de 30 dias, e metade deles não necessitaram de internação nos três primeiros dias após a infusão.

“Os resultados encorajadores deste estudo corroboram relatos de centros de tratamento e estudos anteriores em mundo real, que demonstram a viabilidade da administração do axi-cel em ambiente ambulatorial para pessoas com linfoma difuso de grandes células B recidivado ou refratário,” explica Fateeha Furqan, investigadora principal do Centro Oncológico MD Anderson da Universidade do Texas. O estudo foi apresentado pela Gilead Kite durante o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO).

Imagem: Divulgação