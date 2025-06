INSS pede novo concurso com 7 mil vagas para 2025; veja salários e detalhes

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou um pedido de concurso com 7 mil vagas ao Ministério da Gestão e da Inovação (MGI). O anúncio foi feito pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, durante reunião com a Fenasps.

Atualmente, o órgão já tem um concurso autorizado com 300 vagas para Analista do Seguro Social, cargo de nível superior, dentro do Concurso Nacional Unificado (CNU). O novo pedido, no entanto, amplia significativamente as chances para quem espera por uma oportunidade, embora ainda dependa de aprovação do governo federal.

Falta de cadastro para técnico

O último concurso para Técnico do Seguro Social (nível médio) teve sua validade encerrada em maio de 2025, e não há mais cadastro de reserva ativo. Isso reforça a necessidade de um novo certame para suprir a demanda de servidores.

No ciclo anterior, o INSS conseguiu nomear 300 excedentes, mas ainda ficaram cerca de 1.500 candidatos não convocados.

Concurso já autorizado pelo CNU

300 vagas para Analista do Seguro Social (nível superior)

Salário inicial: até R$ 7.850,16, para jornada de 40 horas

Banca: FGV

Edital previsto: julho de 2025

Provas objetivas: 5 de outubro

Provas discursivas: 7 de dezembro

Novo pedido: 7 mil vagas

O INSS ainda não detalhou quais cargos serão contemplados no novo pedido, mas há expectativa de abertura tanto para Analista (nível superior) quanto para Técnico (nível médio), diante da alta demanda de pessoal.

Fique de olho!

O pedido de 7 mil vagas ainda depende de autorização do governo. Se aprovado, poderá abrir uma das maiores seleções da história do INSS.

Imagem: Divulgação