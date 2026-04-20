Vídeo: Caçamba tomba em ponte na Avenida Celso Malcher, em Belém

Uma caçamba tombou na tarde desta segunda-feira (20), na ponte da avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, em Belém.

O acidente chamou atenção de quem passava pelo local e pode ter provocado impactos no fluxo de veículos na região.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do ocorrido.