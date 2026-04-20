Vídeo: Casa desaba e deixa mãe grávida e sete filhos sob escombros no Piauí

Uma casa desabou na madrugada desta segunda-feira (20/04), na Vila Marupa, no município de Barras, no Piauí, deixando uma mãe grávida e seus sete filhos sob os escombros.

De acordo com as primeiras informações, a residência, de estrutura simples, cedeu durante a madrugada e caiu sobre a família. A mulher, que está grávida do oitavo filho, permanece sob os destroços, enquanto equipes trabalham intensamente no resgate.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e atuam no local, com reforço de profissionais vindos da cidade de Esperantina, além do apoio de moradores da região.

Uma máquina está sendo utilizada na retirada dos escombros, em um trabalho realizado com cautela diante da possibilidade de haver sobreviventes.

O caso provoca grande comoção e segue em andamento. Novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.