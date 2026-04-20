segunda-feira, abril 20, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Casa desaba e deixa mãe grávida e sete filhos sob escombros no Piauí

Uma casa desabou na madrugada desta segunda-feira (20/04), na Vila Marupa, no município de Barras, no Piauí, deixando uma mãe grávida e seus sete filhos sob os escombros.

De acordo com as primeiras informações, a residência, de estrutura simples, cedeu durante a madrugada e caiu sobre a família. A mulher, que está grávida do oitavo filho, permanece sob os destroços, enquanto equipes trabalham intensamente no resgate.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e atuam no local, com reforço de profissionais vindos da cidade de Esperantina, além do apoio de moradores da região.

Uma máquina está sendo utilizada na retirada dos escombros, em um trabalho realizado com cautela diante da possibilidade de haver sobreviventes.

O caso provoca grande comoção e segue em andamento. Novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: Coração com coração”; Xuxa envia mensagem emocionante a Ana Paula Renault após perda do pai
Próximo artigo
Vídeo: Caçamba tomba em ponte na Avenida Celso Malcher, em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315