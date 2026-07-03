Vídeo: Caminhão cai da rampa de ferry boat no Porto de Manaus; motorista sai ileso

Um caminhão caiu da rampa de acesso de um ferry boat no Porto de Manaus (AM) após a estrutura escorregar durante uma operação de embarque e desembarque.

Segundo as informações iniciais, o veículo acabou despencando para a água, provocando momentos de tensão entre trabalhadores e pessoas que estavam no local.

Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do caminhão sem ferimentos.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas, incluindo o que provocou o deslizamento da rampa. Equipes responsáveis foram acionadas para realizar a remoção do veículo e avaliar as condições da estrutura.

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