Vídeo: Juliano Tchula diz que não quer aparecer no filme sobre Marília Mendonça

O cantor Juliano Tchula se pronunciou nas redes sociais e afirmou que não deseja ter seu nome ou sua história retratados no filme sobre a cantora Marília Mendonça.

No vídeo, o artista destacou que sua decisão não está relacionada a questões financeiras, mas ao direito de decidir sobre sua participação na produção.

“Eu não estou querendo dinheiro desse filme. Eu tenho o direito de não querer que o meu nome apareça no filme.”, declarou.

A manifestação repercutiu nas redes sociais e gerou debates entre fãs da cantora e internautas sobre os limites da representação de pessoas reais em obras biográficas.

Reprodução/Redes Sociais