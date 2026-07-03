sexta-feira, julho 3, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Juliano Tchula diz que não quer aparecer no filme sobre Marília Mendonça

O cantor Juliano Tchula se pronunciou nas redes sociais e afirmou que não deseja ter seu nome ou sua história retratados no filme sobre a cantora Marília Mendonça.

No vídeo, o artista destacou que sua decisão não está relacionada a questões financeiras, mas ao direito de decidir sobre sua participação na produção.

“Eu não estou querendo dinheiro desse filme. Eu tenho o direito de não querer que o meu nome apareça no filme.”, declarou.

A manifestação repercutiu nas redes sociais e gerou debates entre fãs da cantora e internautas sobre os limites da representação de pessoas reais em obras biográficas.

Reprodução/Redes Sociais

Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: Ancelotti diz que Neymar está pronto para atuar os 90 minutos e destaca importância do camisa 10
Próximo artigo
Vídeo: Caminhão cai da rampa de ferry boat no Porto de Manaus; motorista sai ileso

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,533FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
BANNER - 320 x 320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315