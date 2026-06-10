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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Camisa 10 e recorde de gols; Neymar vira pintura monumental em rua do Rio Grande do Sul

Artistas homenageiam a história da Seleção Brasileira com intervenção urbana gigante que parou o trânsito e atraiu a comunidade.

Quem passa pela Rua João Pessoa, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deparou-se com uma transformação impressionante no último final de semana. Um Neymar gigante, pintado diretamente no asfalto, passou a ocupar o chão e a capturar os olhares e a atenção de todos os pedestres e motoristas que circulam pela região.

O painel monumental, que conta com 850 metros quadrados, foi criado coletivamente por seis artistas urbanos: Rafael Jung, Nosg, Bart, Chimia, Joca e Jefferson. A proposta do grupo foi levar para o espaço público referências visuais vibrantes e associadas à energia contagiante da Copa do Mundo.

Arte a céu aberto e o legado do camisa 10

A ação nasceu de uma iniciativa da Galeria 5, espaço idealizado por Daniele Carvalho Batista (sócia-fundadora) e pelo próprio artista Rafael Jung. O megapainel no asfalto expande um complexo artístico que já existia nos arredores, que já contava com um mural de 400 metros quadrados e uma galeria de arte física.

“Acho que a gente conseguiu buscar o objetivo que era isso mesmo: deixar a nossa população do bairro aqui mais feliz”, celebra Jung.

Apesar do forte apelo futebolístico, a escolha do craque da Seleção Brasileira foi estratégica e cheia de simbolismo, unindo duas marcas históricas do nosso futebol:

  • A mística da camisa 10: Uma homenagem direta a Pelé, o maior representante do futebol mundial.
  • A artilharia histórica: O reconhecimento a Neymar como o maior goleador da história da Seleção Brasileira.

“Então, esses dois elementos casaram e ficou o Neymar”, explica o artista.

Um evento que movimentou a comunidade

A ideia inicial de fazer uma pintura temática para romper a rotina da cidade e propor algo inédito acabou tomando proporções muito maiores. Nos dias 6 e 7 de junho, o processo de criação virou um evento de rua em tempo real.

Enquanto os artistas trabalhavam nasfalto, o público pôde acompanhar cada detalhe de perto. Para garantir o clima de festa, a rua contou com a presença de food trucks, a tradicional troca de figurinhas da Copa e a abertura da galeria de arte para visitação.

Segundo os organizadores, o sábado de tempo firme atraiu uma multidão ao local, e o movimento continuou intenso no domingo, mesmo sob céu nublado. “Foi um sucesso total, superou todas as expectativas”, revelou Jung, celebrando o novo cartão-postal cultural da cidade.

 Foto: Imagens cedidas/ Divulgação/ @Kaleviana

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