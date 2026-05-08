Vídeo: Do “Vem pro Rio” ao “Me Arrependi”; Virginia Fonseca viraliza ao ironizar recuo de Jojo Todynho

A influenciadora entrou na trend do momento após a confusão entre a cantora e Malévola Alves terminar em voo de helicóptero e memes.

A treta entre Jojo Todynho e Malévola Alves pode ter esfriado no mundo real, mas nas redes sociais ela ganhou uma sobrevida digna de blockbuster. O novo capítulo dessa novela envolveu ninguém menos que Virginia Fonseca, que se rendeu à trend do momento e viralizou ao dublar as idas e vindas da cantora.

Sempre atenta ao que bomba na internet, Virginia Fonseca aproveitou um momento no salão de beleza para ironizar a “desistência” de Jojo. No vídeo, a influenciadora utiliza o áudio que virou febre, onde Jojo passa de uma convocação agressiva para um conselho motivacional de paz.

No vídeo, Virginia escreveu “Marquei de sair no calor da emoção” enquanto dublava o convite para a briga. Logo em seguida, ao som de Jojo cancelando o encontro, a legenda mudava para: “Me arrependi”.