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Vídeo: Fila de caminhões na ciclofaixa da Arthur Bernardes gera autuações em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais chamou atenção ao mostrar uma longa fila de caminhões estacionados de forma irregular na ciclofaixa da Avenida Arthur Bernardes, em Belém.

A situação gerou preocupação pelo risco imposto aos ciclistas, que ficam impedidos de utilizar o espaço adequado e acabam expostos ao tráfego de veículos.

Após a repercussão e denúncia, agentes da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) estiveram no local e realizaram as autuações necessárias.

O caso reforça a importância da fiscalização e do respeito às normas de trânsito para garantir a segurança de todos os usuários das vias.

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