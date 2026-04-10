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Vídeo: Policial de folga reage a tentativa de roubo e suspeito morre em São Paulo

Uma policial militar de folga reagiu a uma tentativa de roubo na noite desta quinta-feira (9), na Rua Maria Medeiros, em São Paulo.

De acordo com as informações, a agente foi abordada por dois indivíduos em motocicletas, sendo que um deles estava armado.

Diante da situação, a policial reagiu e houve troca de tiros. Os dois suspeitos foram atingidos durante a ação.

Um dos envolvidos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O outro foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da abordagem e a reação da policial. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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