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Vídeo: Incêndio atinge residência próxima à Avenida Ananin, em Ananindeua, na tarde desta terça-feira (23)

Um incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (23) em uma residência localizada nas proximidades da Avenida Ananin, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Segundo relatos de moradores, o imóvel seria ocupado por uma pessoa com possíveis transtornos psicológicos, que acumulava plásticos, lixo e outros tipos de materiais dentro da casa. Essas informações, no entanto, não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.

As chamas chamaram atenção de vizinhos, que acionaram o socorro. Ainda não há detalhes sobre feridos ou sobre a extensão dos danos causados pelo incêndio.

As causas do fogo também não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.

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