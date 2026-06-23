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Vídeo: Câmeras registram furto de bicicleta em condomínio no bairro do Jurunas, em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação de um criminoso que invadiu um condomínio localizado na avenida Carlos de Carvalho, no bairro do Jurunas, em Belém, na madrugada do último domingo (21). O suspeito furtou uma bicicleta que estava armazenada no depósito do imóvel.

Imagens do circuito interno de segurança registraram toda a ação. Nas gravações, o homem aparece entrando no condomínio, seguindo até o local onde a bicicleta estava guardada e saindo em seguida com o objeto, sem chamar a atenção de moradores ou funcionários.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, e moradores esperam que as imagens auxiliem na identificação do suspeito e na recuperação do bem.

Reprodução/Circuito de Segurança

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