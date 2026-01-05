terça-feira, janeiro 6, 2026
SEGURANÇA

Vídeo: Motociclista fica ferido após colidir com caminhonete em Marituba

Um acidente de trânsito foi registrado mais cedo nesta segunda-feira (05), no município de Marituba. Um motociclista colidiu na parte traseira de uma caminhonete modelo Chevrolet S10, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas.

De acordo com informações preliminares, a batida aconteceu em um trecho de fluxo intenso de veículos. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, gerando preocupação entre motoristas e moradores que passavam pelo local. Populares acionaram o socorro logo após o acidente.

Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da vítima nem se ela foi encaminhada para uma unidade de saúde. Agentes de trânsito estiveram na área para organizar o fluxo de veículos e evitar novos acidentes, já que o tráfego ficou parcialmente comprometido.

As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes. A orientação é para que condutores redobrem a atenção, respeitem a distância de segurança e trafeguem com prudência, especialmente em vias de grande movimentação.

