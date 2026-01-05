Vídeo: Mulher é flagrada pilotando moto de dentro de um pneu em Belém

Se você achava que já tinha visto de tudo no trânsito de Belém, as imagens gravadas na Rodovia Mário Covas vão te fazer questionar as leis da física e da segurança viária.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena, no mínimo, inusitada: uma mulher pilotando uma motocicleta enquanto está “vestida” com um pneu de trator. O objeto, de grandes dimensões, envolve o corpo da condutora e fica apoiado na estrutura da moto, transformando a viagem em um verdadeiro teste de equilíbrio.

O que sabemos sobre o flagrante:

Local: Rodovia Mário Covas, uma das vias mais movimentadas da Região Metropolitana de Belém.

Rodovia Mário Covas, uma das vias mais movimentadas da Região Metropolitana de Belém. A “Manobra”: O pneu é tão grande que a motociclista parece estar encaixada no centro dele, limitando consideravelmente seus movimentos e a visão periférica.

Perigo Real

Apesar de parecer uma cena de filme de comédia ou um “jeitinho” criativo de transportar uma carga pesada, a prática é extremamente perigosa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar carga incompatível com o veículo ou que comprometa a dirigibilidade é uma infração grave, além de colocar em risco a vida da condutora e de terceiros.