terça-feira, janeiro 6, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Mulher é flagrada pilotando moto de dentro de um pneu em Belém

Se você achava que já tinha visto de tudo no trânsito de Belém, as imagens gravadas na Rodovia Mário Covas vão te fazer questionar as leis da física e da segurança viária.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena, no mínimo, inusitada: uma mulher pilotando uma motocicleta enquanto está “vestida” com um pneu de trator. O objeto, de grandes dimensões, envolve o corpo da condutora e fica apoiado na estrutura da moto, transformando a viagem em um verdadeiro teste de equilíbrio.

O que sabemos sobre o flagrante:

  • Local: Rodovia Mário Covas, uma das vias mais movimentadas da Região Metropolitana de Belém.
  • A “Manobra”: O pneu é tão grande que a motociclista parece estar encaixada no centro dele, limitando consideravelmente seus movimentos e a visão periférica.

Perigo Real

Apesar de parecer uma cena de filme de comédia ou um “jeitinho” criativo de transportar uma carga pesada, a prática é extremamente perigosa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar carga incompatível com o veículo ou que comprometa a dirigibilidade é uma infração grave, além de colocar em risco a vida da condutora e de terceiros.

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Oxfam condena violação do Direito Internacional na Venezuela e alerta sobre impactos na paz, democracia e direitos humanos
Próximo artigo
Vídeo: Motociclista fica ferido após colidir com caminhonete em Marituba

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,555FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315