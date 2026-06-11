Vídeo: Mulher é filmada limpando parte externa de prédio sem equipamento de segurança em Olinda

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher realizando a limpeza da parte externa de um prédio sem equipamentos de segurança, no bairro de Casa Caiada, em Olinda.

Segundo a pessoa responsável pela gravação, que preferiu não se identificar, o flagrante ocorreu no décimo andar do edifício e chamou a atenção pelo risco da atividade.

As imagens mostram a mulher do lado externo do apartamento durante a limpeza. De acordo com o relato, o prédio possui rede de proteção instalada.

Especialistas em segurança do trabalho alertam, porém, que a limpeza de áreas externas em edificações é considerada uma atividade com risco de queda e exige a utilização de equipamentos específicos de proteção.

Ainda segundo os especialistas, as redes de proteção são projetadas principalmente para prevenir acidentes envolvendo crianças e animais domésticos, não substituindo os dispositivos de segurança necessários para trabalhos realizados em altura.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e gerou debates sobre prevenção de acidentes e segurança em ambientes residenciais.