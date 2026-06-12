Vídeo: “Parabéns” em Nova York; Brasileiros surpreendem Renata Vasconcellos na Times Square durante o ‘JN’ ao vivo

Diretamente do estúdio panorâmico nos EUA, a jornalista ganhou uma comemoração improvisada de aniversário bem no meio do plantão.

Se apresentar o telejornal mais assistido do país diretamente do coração de Nova York já é um marco, celebrar o aniversário com o carinho do público na rua torna tudo ainda mais inesquecível. Foi exatamente o que aconteceu com a jornalista Renata Vasconcellos.

Embora o seu aniversário tenha sido oficialmente na quarta-feira (10), a comemoração ganhou as ruas da “Big Apple” no dia seguinte. Nesta quinta-feira (11), um grupo de brasileiros que passeava pela região se reuniu estrategicamente embaixo do estúdio do Jornal Nacional montado na Times Square.

Enquanto a jornalista comandava o noticiário ao vivo, os fãs entoaram um caloroso e animado “Parabéns pra Você”. A energia e o carinho dos conterrâneos ecoaram bem no meio de um dos pontos turísticos mais movimentados do mundo, quebrando o protocolo com o puro calor brasileiro.

Cobertura internacional da Copa do Mundo 2026

Renata Vasconcellos está temporariamente nos Estados Unidos liderando a cobertura da Copa do Mundo de 2026. A jornalista comanda as edições do Jornal Nacional direto do estúdio panorâmico de Nova York, que faz parte da megaestrutura e programação especial da TV Globo para acompanhar o Mundial em solo norte-americano.

A surpresa improvisada mostrou que, não importa a distância geográfica, o público brasileiro sempre dá um jeito de fazer o abraço de aniversário chegar até os seus profissionais favoritos.