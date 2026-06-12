Vídeo: Previsão de espiritualista sobre suposta nave extraterrestre na Copa de 2026 repercute nas redes

Uma previsão curiosa e cercada de especulações tem chamado a atenção nas redes sociais. A espiritualista conhecida como Vó Bahiana afirmou ter tido uma visão na qual uma gigantesca nave extraterrestre apareceria sobre o Hard Rock Stadium durante uma partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo FIFA 2026.

A declaração repercutiu rapidamente entre os internautas, gerando comentários, memes e debates sobre a possibilidade levantada pela espiritualista.

Até o momento, não existe qualquer evidência ou informação oficial que sustente a previsão. A alegação se baseia exclusivamente no relato da própria autora e deve ser tratada como uma especulação.

O episódio se soma a diversas previsões e teorias que costumam surgir em torno de grandes eventos esportivos e que frequentemente ganham visibilidade nas redes sociais.