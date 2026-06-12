sexta-feira, junho 12, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Previsão de espiritualista sobre suposta nave extraterrestre na Copa de 2026 repercute nas redes

Uma previsão curiosa e cercada de especulações tem chamado a atenção nas redes sociais. A espiritualista conhecida como Vó Bahiana afirmou ter tido uma visão na qual uma gigantesca nave extraterrestre apareceria sobre o Hard Rock Stadium durante uma partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo FIFA 2026.

A declaração repercutiu rapidamente entre os internautas, gerando comentários, memes e debates sobre a possibilidade levantada pela espiritualista.

Até o momento, não existe qualquer evidência ou informação oficial que sustente a previsão. A alegação se baseia exclusivamente no relato da própria autora e deve ser tratada como uma especulação.

O episódio se soma a diversas previsões e teorias que costumam surgir em torno de grandes eventos esportivos e que frequentemente ganham visibilidade nas redes sociais.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Diagnosticar cardiopatias congênitas cedo aumenta qualidade de vida
Próximo artigo
Família unida pelo sucesso: Bell Marques reúne filhos e Mari Gonzalez na NaturalTech 2026

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315