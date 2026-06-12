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Família unida pelo sucesso: Bell Marques reúne filhos e Mari Gonzalez na NaturalTech 2026

No segundo dia da feira, o clã Marques celebrou a expansão da “100% Você” em um evento marcado por descontração e comemoração.

A NaturalTech 2026 foi palco de mais um capítulo importante na trajetória da 100% Você. Nesta quinta-feira (11), Bell Marques reuniu a família no estande da marca para celebrar o sucesso dos novos produtos apresentados durante a feira e a forte conexão construída com o público. Ao lado dos filhos Rafa e Pipo Marques, da nora grávida de sete meses, Paty Guerra, e da influenciadora Mari Gonzalez, o cantor acompanhou de perto a movimentação intensa no espaço, que mais uma vez figura entre os destaques do evento.

Em sua terceira participação consecutiva na maior feira de negócios da América Latina voltada para alimentação saudável, suplementação e bem-estar, a 100% Você apresentou cinco lançamentos estratégicos: Choco Energy Chocolate Branco, Choco Energy Chocolate Branco com Morango, Creatina Sachê 5g, Hydra Vyda Melancia com Menta e Hydra Vyda Laranja.

O encontro da família no estande aconteceu justamente em um momento especial para a marca, que chega à edição de 2026 embalada pelos resultados expressivos alcançados no ano anterior.

Com presença crescente no mercado brasileiro e expansão constante do portfólio, a 100% Você segue fortalecendo sua posição no setor de suplementação e bem-estar, apostando em inovação, experiência e conexão genuína com seu público.

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