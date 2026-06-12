Vídeo: Protesto causa congestionamento na Avenida Arthur Bernardes, em Belém

Um protesto realizado na manhã desta sexta-feira (12) está provocando congestionamento na Avenida Arthur Bernardes, em Belém.

Imagens registradas no local mostram longas filas de veículos e lentidão em um dos principais corredores de acesso ao centro da capital paraense.

Motoristas que trafegam pela região enfrentam dificuldades e atrasos devido à manifestação, que afeta o fluxo normal de veículos na via.

Até o momento, as motivações do protesto ainda estão sendo apuradas e não foram divulgadas informações oficiais sobre a duração do ato.

As autoridades acompanham a situação e orientam os condutores a buscarem rotas alternativas sempre que possível.