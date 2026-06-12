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Vídeo: Torcedores da Coreia do Sul comemoram vitória sobre a República Tcheca ao som de Gangnam Style

A festa tomou conta dos torcedores da Coreia do Sul após a vitória da seleção sobre a República Tcheca.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de fãs celebrando o resultado ao som de Gangnam Style, um dos maiores sucessos da música sul-coreana.

As imagens registram momentos de descontração, dança e muita animação, transformando a comemoração em um espetáculo à parte para quem acompanhava o evento.

O episódio rapidamente ganhou repercussão entre internautas, que destacaram a energia e a criatividade dos torcedores durante a celebração.

A cena reforçou a tradição das grandes festas promovidas por torcidas após resultados importantes no futebol internacional.

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