Viseu celebra 131 anos de história com intensa programação

Os 131 anos do município de Viseu, no nordeste paraense, que transcorrem no próximo dia 06 de julho, estão sendo festejados com uma intensa programação envolvendo cultura, música e competições esportivas. A população da cidade está prestigiando e participando intensamente das atividades esportivas, religiosas, concursos, feiras de artesanato preparadas pela prefeitura por meio das secretarias municipais como Esporte, Cultura, Educação e Meio Ambiente.

Para o prefeito Cristiano Vale, esse é um momento de grande alegria e orgulho para todos os viseuenses. “A prefeitura preparou essa extensa festividade, por entender que o aniversário do município é uma data histórica, que desperta em todos os cidadãos um sentimento de orgulho e pertencimento de seu lugar, de fazer parte da construção, da trajetória e do desenvolvimento de Viseu. Nos sentimos honrados por estar celebrando ao lado dessa gente valorosa e trabalhadora, de tantos talentos locais, de mais um ano, onde temos muitos avanços a comemorar”, ressaltou o gestor.



As comemorações tiveram início no último dia 1o e se estendem até 6 de julho. Diariamente vem sendo realizados concursos de redação, poesia, desenho, pintura, exposição de fotografias, feira de artesanato, trilhas, competições de corrida, ciclismo e futsal.

Dentre os artistas que estão animando o evento, shows dos cantores Wanderley Andrade, DJ Celso, Flash Flashback do Pedrão, Paulo André e Banda, Rebeca Lindsay, Banda Fruto Sensual e o Icônico Tupinambá.

Um dos pontos altos será o 28o. Concurso Garota Viseu.

Dentro da programação religiosa constam cultos, missas e a grande Marcha para Jesus.

Fonte e imagens: Ascom PMV