007 | Louis Partridge está cotado para novo James Bond, diz Variety

Ator de Enola Holmes seria, de longe, o Bond mais jovem da história

Caio Coletti

Louis Partridge, conhecido por seus papéis em Enola Holmes e House of Guinness, pode ser o próprio protagonista da franquia 007.

Segundo a Variety, o ator londrino de 23 anos está sendo considerado para o papel após impressionar Steven Knight em Guinness. O roteirista, também responsável por Peaky Blinders, está desenvolvendo a nova encarnação de James Bond para a Amazon MGM Studios.

O veículo frisa, em sua reportagem, que por hora a inclusão de Partridge na conversa sobre o próximo Bond não passa de um rumor – notoriamente secretiva, a franquia 007 não confirmou nem negou a informação.

O nome do ator entra numa lista que já inclui Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson e Harris Dickinson, segundo diversos rumores publicados na imprensa especializada. Partridge não só é o mais jovem desse grupo, no entanto, como seria também o mais jovem Bond da história.

O recorde atualmente pertence a Sean Connery, que tinha 32 anos quando assumiu o papel em 007 Contra o Satânico Dr. No (1962) – nove a mais do que o astro de Enola Holmes.

Tudo sobre o futuro de 007

Com mais de 20 filmes lançados desde os anos 1960, 007 é uma das franquias mais longevas do mundo dos cinemas. Desde o princípio, a família Broccoli tem pastoreado o personagem e seus filmes – primeiro com Cubby Broccoli, fundador da Eon, e depois com seus filhos Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Em 2025, no entanto, os Broccoli resolveram vender o controle criativo do personagem para a Amazon MGM Studios pelo valor especulado de US$ 1 bilhão.

Dentro da Amazon, Amy Pascal, produtora dos filmes do Homem-Aranha, e David Heyman, que produziu as adaptações de Harry Potter, foram escolhidos como produtores que irão gerir a marca.

Ainda não se sabe quando um novo filme de James Bond será lançado, e muito menos quem assumirá o papel do agente 007. O diretor, entretanto, será Denis Villeneuve (Sicario, Duna), e o roteiro ficou por conta de Steven. Knight (Peaky Blinders).